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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 15:41
la9 написав:
А кому сколько удавалось сдернуть с айбокскарда, например, за день?
За день дёргал суммарно до 30К, предварительно подняв лимит в приложении. Сенс, Моно, ПУМБ, УкрСиб. СМСки за 5 грн., естественно, подключены.
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:43
emeta написав: la9 написав:
А кому сколько удавалось сдернуть с айбокскарда, например, за день?
Стягивать с iboxcard можно только с подключенной услугой СМС-инфо за 5грн?
Никто не пробовал, видать. Все свинорылят)
Я смс оставил, 5 грн. "огромные деньги" на сегодня. Или я просто не истинный свинорыл
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:30
emeta написав: la9 написав:
А кому сколько удавалось сдернуть с айбокскарда, например, за день?
Стягивать с iboxcard можно только с подключенной услугой СМС-инфо за 5грн?
Никто не пробовал, видать. Все свинорылят)
Без подключенного смс не стягивается. Проверено
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