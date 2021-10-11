Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.
АйБокс Банк (Киев) планирует увеличить уставный капитал на 73%, или на 554,25 млн грн – до 1 млрд 313,59 млн грн за счет капитализации 92,6% чистой прибыли за 2022 год. Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующий вопрос рассмотрят его акционеры на дистанционном годовом собрании 29 марта этого года. Предполагается, что еще 5% чистой прибыли, или 29,92 млн грн будут направлены в резервный фонд, а оставшиеся 14,17 млн грн останутся нераспределенными. Предполагается, что докапитализация будет осуществлена за счет увеличения номинальной стоимости акции с 4,48 грн до 7,75 грн..