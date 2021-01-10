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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 23:41

  ScaryBee написав:demichh банк сказав ми не видаємо :evil:

Как всегда: чтоб что-то узнать, нужно 3 раза у разных сотрудников спросить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 08:45

  klug написав:Тепер Айбокс? За хитання Альянсу вже не платять?

Тепер Айбокс. А ще Форвард, Місто і Мега були перед цим. За називання сміттярок сміттярками платять цукерками "Шалена бджілка", звісно. :idea:
Solar_simfi
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Повідомлень: 2287
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:29

якщо комусь вдалося підключити карту до тазика, маякніть будь-ласка, щоб розуміти, що це технічно можливо.
ScaryBee
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Повідомлень: 371
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