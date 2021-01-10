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Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 23:41
ScaryBee написав:demichh
банк сказав ми не видаємо
Как всегда: чтоб что-то узнать, нужно 3 раза у разных сотрудников спросить.
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demichh
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:29
якщо комусь вдалося підключити карту до тазика, маякніть будь-ласка, щоб розуміти, що це технічно можливо.
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ScaryBee
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