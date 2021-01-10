Айбокс Банк

Как всегда: чтоб что-то узнать, нужно 3 раза у разных сотрудников спросить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 23:41
Додано: Сер 01 бер, 2023 08:45
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:29
якщо комусь вдалося підключити карту до тазика, маякніть будь-ласка, щоб розуміти, що це технічно можливо.
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:38
ScaryBeeя підключив 1й раз подзвонив на гарячу лінію і пояснив , що таке отп-код За 1 год віддзвонили і банку і згодились продиктувати отп - код
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