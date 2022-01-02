Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 23:41
ScaryBee написав: demichh
банк сказав ми не видаємо
Как всегда: чтоб что-то узнать, нужно 3 раза у разных сотрудников спросить.
demichh
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:29
якщо комусь вдалося підключити карту до тазика, маякніть будь-ласка, щоб розуміти, що це технічно можливо.
ScaryBee
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Додано: Сер 01 бер, 2023 13:38
ScaryBeeя підключив 1й раз подзвонив на гарячу лінію і пояснив , що таке отп-код За 1 год віддзвонили і банку і згодились продиктувати отп - код
Arom
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:17
Solar_simfi написав:
Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.
https://finclub.net/ua/news/hralnyi-biz ... siats.html
Накаркали
emeta
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:26
В моно прийшов пуш, що в банку забрали ліцензію, тому і тумби не працюють
wolt450
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Кочевник
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:51
Мда...от это новость...
lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:55
Конвертаційщики попали.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:03
Кочевник написав:
Конвертаційщики попали.
Ммдяаа, через 1...1.5 міс прийдеться знов грн конвертувати
Amethyst
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