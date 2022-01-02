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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 23:41

  ScaryBee написав:demichh банк сказав ми не видаємо :evil:

Как всегда: чтоб что-то узнать, нужно 3 раза у разных сотрудников спросить.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 08:45

  klug написав:Тепер Айбокс? За хитання Альянсу вже не платять?

Тепер Айбокс. А ще Форвард, Місто і Мега були перед цим. За називання сміттярок сміттярками платять цукерками "Шалена бджілка", звісно. :idea:
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:29

якщо комусь вдалося підключити карту до тазика, маякніть будь-ласка, щоб розуміти, що це технічно можливо.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:38

ScaryBeeя підключив 1й раз подзвонив на гарячу лінію і пояснив , що таке отп-код За 1 год віддзвонили і банку і згодились продиктувати отп - код
Arom
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:17

  Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:

Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.

https://finclub.net/ua/news/hralnyi-biz ... siats.html


Накаркали
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:26

Re: Айбокс Банк

В моно прийшов пуш, що в банку забрали ліцензію, тому і тумби не працюють
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:35

Re: Айбокс Банк

Заносьте труну
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... yboks-bank
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:51

Мда...от это новость...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:55

Re: Айбокс Банк

Конвертаційщики попали.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:03

  Кочевник написав:Конвертаційщики попали.

Ммдяаа, через 1...1.5 міс прийдеться знов грн конвертувати :P
Amethyst
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