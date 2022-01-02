Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:05
Кочевник написав:
Конвертаційщики попали.
Да, попал. Повелся на курсы... Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.
lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:08
lloydbanksua написав:
Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.
Це як? Вже після 19:30, після оголошення Нацбанком про ліквідацію?
042013
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:08
wolt450 написав:
В моно прийшов пуш, що в банку забрали ліцензію, тому і тумби не працюють
А так выше по теме дышали, что большая часть этих тумб к одноимённому банку никакого отношения не имеет...
moveton
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09
042013 написав: lloydbanksua написав:
Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.
Це як? Вже після 19:30, після оголошення Нацбанком про ліквідацію?
Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))
lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:16
lloydbanksua написав:
Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))
Свої хоч, чи й кредлім прихопили з собою?)))
042013
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:23
042013 написав: lloydbanksua написав:
Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))
Свої хоч, чи й кредлім прихопили з собою?)))
Свої. IboxCard - це дебетка. А конверт депо десь 500 грн. в мінус, так що не критично.
lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:29
lloydbanksua написав:
онверт депо десь 500 грн. в мінус, так що не критично.
эт если 16.03.23 ничего не поменяется - оф курс не поднимут, конвертдепо не закроют и т.д.
flex123
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:30
lloydbanksua написав: 042013 написав: lloydbanksua написав:
Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))
Свої хоч, чи й кредлім прихопили з собою?)))
Свої. IboxCard - це дебетка. А конверт депо десь 500 грн. в мінус, так що не критично.
Так ще ж і повернуть на 1..2 міс раніше, це + для карусєлі
Amethyst
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:31
Amethyst у мене в квітні конверти закінчувались, так що приблизно у той же час отримаю.
lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:40
emeta написав: Solar_simfi написав:
Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.
https://finclub.net/ua/news/hralnyi-biz ... siats.html
Накаркали
звучала цифра 9 банків, які крутили гроші ігроманів
хто далі?
greenozon
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