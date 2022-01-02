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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:05

  Кочевник написав:Конвертаційщики попали.

Да, попал. Повелся на курсы... Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:08

  lloydbanksua написав:Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.

Це як? Вже після 19:30, після оголошення Нацбанком про ліквідацію?
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:08

  wolt450 написав:В моно прийшов пуш, що в банку забрали ліцензію, тому і тумби не працюють

А так выше по теме дышали, что большая часть этих тумб к одноимённому банку никакого отношения не имеет...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09

  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.

Це як? Вже після 19:30, після оголошення Нацбанком про ліквідацію?

Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:16

  lloydbanksua написав:Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))

Свої хоч, чи й кредлім прихопили з собою?)))
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:23

  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))

Свої хоч, чи й кредлім прихопили з собою?)))

Свої. IboxCard - це дебетка. А конверт депо десь 500 грн. в мінус, так що не критично.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:29

Re: Айбокс Банк

  lloydbanksua написав:онверт депо десь 500 грн. в мінус, так що не критично.

эт если 16.03.23 ничего не поменяется - оф курс не поднимут, конвертдепо не закроют и т.д.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:30

  lloydbanksua написав:
  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))

Свої хоч, чи й кредлім прихопили з собою?)))

Свої. IboxCard - це дебетка. А конверт депо десь 500 грн. в мінус, так що не критично.
Так ще ж і повернуть на 1..2 міс раніше, це + для карусєлі :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:31

Amethyst у мене в квітні конверти закінчувались, так що приблизно у той же час отримаю.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:40

  emeta написав:
  Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:

Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.

https://finclub.net/ua/news/hralnyi-biz ... siats.html


Накаркали



звучала цифра 9 банків, які крутили гроші ігроманів
хто далі?
greenozon
 
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