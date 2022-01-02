Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.
Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.