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Обслуговування в українських
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:41

  greenozon написав:
  emeta написав:
  Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:

Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.

https://finclub.net/ua/news/hralnyi-biz ... siats.html


Накаркали



звучала цифра 9 банків, які крутили гроші ігроманів
хто далі?

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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:42

  greenozon написав:
  emeta написав:
  Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:

Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.

https://finclub.net/ua/news/hralnyi-biz ... siats.html


Накаркали



звучала цифра 9 банків, які крутили гроші ігроманів
хто далі?

Ну Укргаз отделался штрафом
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:45

А хтось у курсі, коли плануються виплати фонду +/-?!
Дякую
bumerr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:50

bumerr

Фонд вам все скаже коли настане час, не раніше

тут читайте новини за філіжанкою ранкової кави https://www.fg.gov.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:54

Моньою дозволяє витягнути гривню з айбокскард
ziks
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:01

  klug написав:Тепер Айбокс? За хитання Альянсу вже не платять?

Як справи, дядя?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:04

  Solar_simfi написав:
  klug написав:Тепер Айбокс? За хитання Альянсу вже не платять?

Як справи, дядя?

Нііі, а як Альянс?
Шо там Сосіс, тримається? Хай ще 2 міс продержиться :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:14

  moveton написав:
  wolt450 написав:В моно прийшов пуш, що в банку забрали ліцензію, тому і тумби не працюють

А так выше по теме дышали, что большая часть этих тумб к одноимённому банку никакого отношения не имеет...


нехорошо получилось :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:49

Re: Айбокс Банк

  cohan написав:нехорошо получилось

да и нормально, мне они когда-то зажали
надбавку к депо. поделом скрягам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:54

Re: Айбокс Банк

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор.

Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.

https://finclub.net/ua/news/nbu-vyrishy ... annia.html
vkladchiik
 
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