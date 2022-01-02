Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.
Solar_simfi написав:Незабаром ця помийка, сподіваюсь, вже нічого не видаватиме:
Другий приватний банк зараз фактично єдиний хто на ринку досі, після того як на цю схему звернули увагу правоохоронці і далі активно надає таку послугу. За наявної у нас інформації це 250-300 млн грн на добу», – додав Железняк, натякнувши, ймовірно, на Айбокс Банк, пише видання Бізнес-Цензор.
НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор.
Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.