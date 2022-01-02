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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:55

Re: Айбокс Банк

І хоч щось позитивне.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.

https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 397
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:16

  vkladchiik написав:І хоч щось позитивне.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.

https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html

Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
Ромасик
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Повідомлень: 5985
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:19

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Конвертаційщики попали.

Ммдяаа, через 1...1.5 міс прийдеться знов грн конвертувати :P

Може й не прийдеться. Карусель уже не та.
Ромасик
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Повідомлень: 5985
З нами з: 30.03.15
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Подякували: 812 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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