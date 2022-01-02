Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:55
Re: Айбокс Банк
І хоч щось позитивне.
Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:16
Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:19
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