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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Айбокс Банк

Айбокс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Айбокс Банк 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:55

Re: Айбокс Банк

І хоч щось позитивне.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.

https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:16

  vkladchiik написав:І хоч щось позитивне.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.

https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html

Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:19

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Конвертаційщики попали.

Ммдяаа, через 1...1.5 міс прийдеться знов грн конвертувати :P

Може й не прийдеться. Карусель уже не та.
Ромасик
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Повідомлень: 5986
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57

  Ромасик написав:
  vkladchiik написав:Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank

Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
так моно кот походу в очереди за яКоробкой,
они ж оба явно партнерс ин крайм 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:06

Било немеряно планов

«У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям‎», - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.

Також IBOX BANK планує відкрити філію в Чорногорії.

Нагадаємо, IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:53

  Goodman написав:«У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям‎», - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.

Також IBOX BANK планує відкрити філію в Чорногорії.

Нагадаємо, IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.


Вот-вот
И отчетность у банка хорошая, и никакие нормативы НБу не нарущал , и прибыль показывал. И клиент на это конечно обращал внимание , прежде чем начать сотрудничество. А в один момент оказалось, что банк настолько плохой, что его сразу надо закрывать, не попробовав наказать для начала каким-то более гуманным способом.
Не банковская система, а какая-то сплошная лотерея ...
citramon
 
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