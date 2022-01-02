Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 21:55
Re: Айбокс Банк
І хоч щось позитивне.
Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:16
Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:19
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57
так моно кот походу в очереди за яКоробкой,
они ж оба явно партнерс ин крайм
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:06
Било немеряно планов
«У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям», - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.
Також IBOX BANK планує відкрити філію в Чорногорії.
Нагадаємо, IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.
Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.
У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Додано: Вів 07 бер, 2023 23:53
Вот-вот
И отчетность у банка хорошая, и никакие нормативы НБу не нарущал , и прибыль показывал. И клиент на это конечно обращал внимание , прежде чем начать сотрудничество. А в один момент оказалось, что банк настолько плохой, что его сразу надо закрывать, не попробовав наказать для начала каким-то более гуманным способом.
Не банковская система, а какая-то сплошная лотерея ...
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