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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 27282930>

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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0
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1
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75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:54

Re: Айбокс Банк

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк через схеми на ринку азартних ігор.

Зокрема, з 21 лютого до 1 грудня 2022 року сім юросіб отримали більше 3,5 млрд грн на рахунки в Айбокс Банку за надання послуг, зокрема з організації та проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці компанії були створені лише в 2022 році і мали ознаки пов'язаності між собою. Сайти цих компаній виникли буквально в дні відкриття рахунків в банку і одразу на них починали заходити мільйони гривень.

https://finclub.net/ua/news/nbu-vyrishy ... annia.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 21:55

Re: Айбокс Банк

І хоч щось позитивне.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.

https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:16

  vkladchiik написав:І хоч щось позитивне.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank можуть без комісії поповнювати картки через термінальні мережі EasyPay та City24.

https://finclub.net/ua/news/monobank-zn ... -ibox.html

Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:19

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Конвертаційщики попали.

Ммдяаа, через 1...1.5 міс прийдеться знов грн конвертувати :P

Може й не прийдеться. Карусель уже не та.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:57

  Ромасик написав:
  vkladchiik написав:Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки. Клієнти monobank

Головне, що кота з карти гайбокса можна нагодувати 😂
так моно кот походу в очереди за яКоробкой,
они ж оба явно партнерс ин крайм 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:06

Било немеряно планов

«У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям‎», - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.

Також IBOX BANK планує відкрити філію в Чорногорії.

Нагадаємо, IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:53

  Goodman написав:«У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям‎», - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.

Також IBOX BANK планує відкрити філію в Чорногорії.

Нагадаємо, IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.


Вот-вот
И отчетность у банка хорошая, и никакие нормативы НБу не нарущал , и прибыль показывал. И клиент на это конечно обращал внимание , прежде чем начать сотрудничество. А в один момент оказалось, что банк настолько плохой, что его сразу надо закрывать, не попробовав наказать для начала каким-то более гуманным способом.
Не банковская система, а какая-то сплошная лотерея ...
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 23:57

  citramon написав:
  Goodman написав:«У 2023 році плануємо тільки розширювати мережу відділень у регіонах України. У проєкті зараз вісім відділень. Проте перспектива розширення мережі банку буде тільки зростати. Серед головних амбіцій щодо нових відділень банку у 2023 році - відкритися у Криму, Херсоні та інших деокупованих територіях. Будемо намагатися відкриватися і бути там, де ми потрібні українцям‎», - розповіла заступниця Голови Правління IBOX BANK.

Також IBOX BANK планує відкрити філію в Чорногорії.

Нагадаємо, IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.


Вот-вот
И отчетность у банка хорошая, и никакие нормативы НБу не нарущал , и прибыль показывал. И клиент на это конечно обращал внимание , прежде чем начать сотрудничество. А в один момент оказалось, что банк настолько плохой, что его сразу надо закрывать, не попробовав наказать для начала каким-то более гуманным способом.
Не банковская система, а какая-то сплошная лотерея ...


Видать, хреновые нормативы от НБУ, если можно схематозить, но показывать прибыль и быть привлекательным для клиента.
emeta
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Пора переносить ветку вниз, в царство аида.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:11

  citramon написав:Вот-вот
И отчетность у банка хорошая, и никакие нормативы НБу не нарущал , и прибыль показывал. И клиент на это конечно обращал внимание , прежде чем начать сотрудничество. А в один момент оказалось, что банк настолько плохой, что его сразу надо закрывать, не попробовав наказать для начала каким-то более гуманным способом.
Не банковская система, а какая-то сплошная лотерея ...

Вы невнимательно читали.
Даже сам НБУ в сегодняшнем сообщении говорит:

"До того ж, протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних Банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі). Інформація щодо окремих із раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України"."

Ищущий да обрящет. Имеющий уши да услышит. Зрячий да увидит. Имеющий ум да уразумеет.
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