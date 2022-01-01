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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 4
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Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:21

  Goodman написав:У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

Эксперт - та ещё помойка, которая за денежку малую нарисует какой-угодно рейтинг.
В такие помойки уходят те банки, которые не могут получить позитивный рейтинг в нормальных рейтинговых конторах
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:50

Регулятор обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга:

• во-первых, в отсутствии надлежащих проверок деловых отношений с партнёрами, а именно, со структурами, организовывающими соревнования (турниры) по спортивному покеру;
• во-вторых, в плохой оценке рисков в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.

Источники «Страны» сообщили, что Айбокс Банк еще утром сегодня был отключен НБУ от его СЭП (системы электронных платежей), и потому больше не мог совершать платежи/денежные переводы. Что подтвердилось позже клиентской рассылкой одного из партнеров Айбокс Банка — Monobank. В ней говорилось о том, что люди временно не могут (до заключения договора с другим банком) пополнить свои счета через платежные терминалы Айбокса.

Из сообщения понятно, что Айбокс Банк оформил свои платежные терминалы (до 9 тыс. штук) на финансовую компанию — ООО «Метапей», связанную с акционерами. А значит эти терминалы не заберет Фонд гарантирования вкладов физлиц, который будет заниматься ликвидацией банка. Какое-то время терминалы не будут работать — принимать платежи. Но после того, как ООО «Метапей» подпишет договор с новым банком-партнером, могут возобновить работу. Пока неясно, кто станет этим самым партнером.

Председатель правления Айбокс Банка Петр Мельник еще до официального заявления регулятора сделал рассылку для партнеров, в которой сообщил, что будет в суде оспаривать решение регулятора об отзыве лицензии. Так поступали многие проблемные банки, которые прикрывал НБУ, однако ни одному до сих пор не удавалось вернуться на рынок.

Финансисты не удивились решению по Айбокс Банку. Его неоднократно обвиняли в злоупотреблениях при принятии от населения наличных платежей в пользу представителей игорного бизнеса, которые не имеют соответствующих лицензий Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Средства принимались через большую сеть платежных терминалов, которая у Айбокс Банка одна из наиболее обширных в стране — до 9 тыс. терминалов. Банк принимал платежи на игру с неправильным MCC-кодом (Merchant Category Code) предприятия, который должен соответствовать виду деятельности: в квитанции указывалось, что люди платят за развлечения, а деньги шли на игру. Такое нарушение в кодах уже назвали «мискодингом».

В Нацбанке знали об этих нарушениях и указывали на них Айбокс Банку. Однако, как утверждают чиновники, они не были устранены. Из-за чего госбюджет постоянно терял поступления — организации, занимающиеся игрой, не покупали у КРАИЛ соответствующие лицензии. Всего было известно о 9 банках в схеме «мискодингом». В числе крупнейших выделяли государственный Укргазбанк и Айбокс Банк, и их имена публично называл нардеп Ярослав Железняк.

Укргазбанку 3 марта выписали крупный штраф за нарушения по финансовому мониторингу — на 64,6 млн грн. А Айбокс Банк наказали суровее — забрали лицензию и сразу поставили на ликвидацию. Рынок уже назвал это публичной казнью и воспринял как предостережение для всех — не допускать «микодинга».

Официальными владельцами Айбокс Банка, по информации НБУ, являются Алена Шевцова (24,98% акций) и Владимир Дробот (73,92% акций). На 1 января 2023 года банк занимал в рейтинге Нацбанка по размеру активов 37 место их 67 действовавших на тот момент. Депозитов населения у него было на 534,7 млн грн, и они будут в 100% объеме выплачены вкладчикам, подтвердили в Национальном банке, согласно специальному закону. Собственный капитал Айбокс Банка составлял 1,4 млрд грн, а прибыль за 2022 год — 598,3 млн грн.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 01:03

  emeta написав:
  greenozon написав:
звучала цифра 9 банків, які крутили гроші ігроманів
хто далі?

Конкорд


Вполне вероятно.
Не маленький Щтраф 60 млн в июне 2022
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
Но пока оспаривается в суде
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nk-konkord
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 01:48

  Helicopter11 написав:
  citramon написав:Вы невнимательно читали.
Даже сам НБУ в сегодняшнем сообщении говорит:

"До того ж, протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних Банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі). Інформація щодо окремих із раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про Національний банк України"."

Ищущий да обрящет. Имеющий уши да услышит. Зрячий да увидит. Имеющий ум да уразумеет.



У вересні 2021 року НБУ оштрафував Айбокс Банк на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу. Пов'язану з ним ФК «Леогеймінг Пей» оштрафували на 549,1 тис. грн. Вони оскаржили штрафи в суді.

У грудні 2021 року НБУ відсторонив посадову особу Айбокс Банку від посади за неналежне виконання банком перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів у рамках запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також банк отримав письмові застереження.

В січні 2022 року Айбокс Банк лише з другої спроби отримав ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор та лотерей.

В червні 2022 року НБУ застосував захід впливу до Айбокс Банк, але не розкрив підстави.

Дзвіночків було багато.

https://finclub.net/ua/news/nbu-vyrishy ... annia.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 07:32

  Amethyst написав:
  Solar_simfi написав:
  klug написав:Тепер Айбокс? За хитання Альянсу вже не платять?

Як справи, дядя?

Нііі, а як Альянс?
Шо там Сосіс, тримається? Хай ще 2 міс продержиться :P :P

За Альянсом спостерігаю уважно. Окрім балабольства на форумі, ще можу порадити звернути увагу на об'єм рефу, який нагріб Альянс. Подумати чому він його не гасить, чому обсяг рефу перебільшує 30% загальних пасивів.
Це все складно, я розумію. Але спробуйте, раптом сподобається :)
І так, я спокійно сиджу на березі, чекаю, коли повз мене пропливе труп Альянса.
Хто такі Сосіс мені не відомо. Вибачте.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:04

Все, в приложение не пускает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:17

  lloydbanksua написав:Все, в приложение не пускает.

так уже добивают ногами и прикладами:
"СБУ совместно с Нацбанком и БЭБ проводит обыски в офисах IBOX Bank "
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:27

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:Все, в приложение не пускает.

так уже добивают ногами и прикладами:
"СБУ совместно с Нацбанком и БЭБ проводит обыски в офисах IBOX Bank "

А як же випити ранкової кави? :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 09:38

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Убирать конкурентов стало очень удобно
beee
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