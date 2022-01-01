Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: Сер 08 бер, 2023 00:50

Регулятор обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга:



• во-первых, в отсутствии надлежащих проверок деловых отношений с партнёрами, а именно, со структурами, организовывающими соревнования (турниры) по спортивному покеру;

• во-вторых, в плохой оценке рисков в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



Регулятор отметил, что на протяжении двух лет применял к Айбокс Банку штрафы, ограничения на отдельные виды операций (дважды), отстранения должностных лиц, письменные предостережения (трижды). Чего достаточно для отзыва лицензии, что сегодня и было сделано.



Источники «Страны» сообщили, что Айбокс Банк еще утром сегодня был отключен НБУ от его СЭП (системы электронных платежей), и потому больше не мог совершать платежи/денежные переводы. Что подтвердилось позже клиентской рассылкой одного из партнеров Айбокс Банка — Monobank. В ней говорилось о том, что люди временно не могут (до заключения договора с другим банком) пополнить свои счета через платежные терминалы Айбокса.



Из сообщения понятно, что Айбокс Банк оформил свои платежные терминалы (до 9 тыс. штук) на финансовую компанию — ООО «Метапей», связанную с акционерами. А значит эти терминалы не заберет Фонд гарантирования вкладов физлиц, который будет заниматься ликвидацией банка. Какое-то время терминалы не будут работать — принимать платежи. Но после того, как ООО «Метапей» подпишет договор с новым банком-партнером, могут возобновить работу. Пока неясно, кто станет этим самым партнером.



Председатель правления Айбокс Банка Петр Мельник еще до официального заявления регулятора сделал рассылку для партнеров, в которой сообщил, что будет в суде оспаривать решение регулятора об отзыве лицензии. Так поступали многие проблемные банки, которые прикрывал НБУ, однако ни одному до сих пор не удавалось вернуться на рынок.



Финансисты не удивились решению по Айбокс Банку. Его неоднократно обвиняли в злоупотреблениях при принятии от населения наличных платежей в пользу представителей игорного бизнеса, которые не имеют соответствующих лицензий Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Средства принимались через большую сеть платежных терминалов, которая у Айбокс Банка одна из наиболее обширных в стране — до 9 тыс. терминалов. Банк принимал платежи на игру с неправильным MCC-кодом (Merchant Category Code) предприятия, который должен соответствовать виду деятельности: в квитанции указывалось, что люди платят за развлечения, а деньги шли на игру. Такое нарушение в кодах уже назвали «мискодингом».



В Нацбанке знали об этих нарушениях и указывали на них Айбокс Банку. Однако, как утверждают чиновники, они не были устранены. Из-за чего госбюджет постоянно терял поступления — организации, занимающиеся игрой, не покупали у КРАИЛ соответствующие лицензии. Всего было известно о 9 банках в схеме «мискодингом». В числе крупнейших выделяли государственный Укргазбанк и Айбокс Банк, и их имена публично называл нардеп Ярослав Железняк.



Укргазбанку 3 марта выписали крупный штраф за нарушения по финансовому мониторингу — на 64,6 млн грн. А Айбокс Банк наказали суровее — забрали лицензию и сразу поставили на ликвидацию. Рынок уже назвал это публичной казнью и воспринял как предостережение для всех — не допускать «микодинга».



Официальными владельцами Айбокс Банка, по информации НБУ, являются Алена Шевцова (24,98% акций) и Владимир Дробот (73,92% акций). На 1 января 2023 года банк занимал в рейтинге Нацбанка по размеру активов 37 место их 67 действовавших на тот момент. Депозитов населения у него было на 534,7 млн грн, и они будут в 100% объеме выплачены вкладчикам, подтвердили в Национальном банке, согласно специальному закону. Собственный капитал Айбокс Банка составлял 1,4 млрд грн, а прибыль за 2022 год — 598,3 млн грн.