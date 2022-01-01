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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 28293031

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:56

Появилась страница на сайте фонда

https://www.fg.gov.ua/articles/53070-ro ... banku.html
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:07

Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12

  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
deneg net
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