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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію
Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:56
Появилась страница на сайте фонда
https://www.fg.gov.ua/articles/53070-ro ... banku.html
lloydbanksua
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Цитата
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:07
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
alkhimik
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Цитата
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12
alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
deneg net
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