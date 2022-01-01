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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 29303132>

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 11:56

Появилась страница на сайте фонда

https://www.fg.gov.ua/articles/53070-ro ... banku.html
lloydbanksua
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Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12

  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
deneg net
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Solar_simfi плюсую . сосіс - старий кидала комсомолець))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:38

  deneg net написав:
  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля

Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:45

  lloydbanksua написав:
  deneg net написав:
  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля

Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.

Возможно с такими темпами укрепления грн, то потери могут быть миним. или сведены к нулю из за курса.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:51

  lloydbanksua написав:
  deneg net написав:
  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля

Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.

Было бы неплохо, так как по факту там баксы лежат, а нбу их под шумок себе заберет, и отдаст нам фантики которых он себе рисует сколько хочет...
heyzues69
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:00

  lloydbanksua написав:
  deneg net написав:
  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля

Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.


Если бы терминалы, что натыканы в каждом туалете были на них оформлены, тогда еще ладно
А кому нужен банк с пятном на репутации
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:05

  lloydbanksua написав:
  deneg net написав:
  alkhimik написав:Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?

думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля

Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.

Никто никого выкупать не будет!!! Банк ликвидируется, а не под временной администрацией, никаких конкурсов не будет!!!
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:07

AlexSV ви представник ягуарів чи хто? Чому так багато знаків оклику?
Ромасик
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