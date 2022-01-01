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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:56
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lloydbanksua
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:07
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
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alkhimik
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:12
alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
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deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:32
Solar_simfi плюсую . сосіс - старий кидала комсомолець))
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lamal
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:38
deneg net написав: alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:45
lloydbanksua написав: deneg net написав: alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.
Возможно с такими темпами укрепления грн, то потери могут быть миним. или сведены к нулю из за курса.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:51
lloydbanksua написав: deneg net написав: alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.
Было бы неплохо, так как по факту там баксы лежат, а нбу их под шумок себе заберет, и отдаст нам фантики которых он себе рисует сколько хочет...
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heyzues69
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:00
lloydbanksua написав: deneg net написав: alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.
Если бы терминалы, что натыканы в каждом туалете были на них оформлены, тогда еще ладно
А кому нужен банк с пятном на репутации
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emeta
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:05
lloydbanksua написав: deneg net написав: alkhimik написав:
Це прискорить виплати чи менше місяця очікування ніяк?
думаю, что будут тянуть 20 рабочих дней, как по закону.
тоесть выплаты начнут примерно 3\4 апреля
Конечно будут тянуть. Но хотелось бы, конечно, что выкупил какой-нибудь Тас, чтобы получить в валюте))) Если не ошибаюсь уже был такой прецедент.
Никто никого выкупать не будет!!! Банк ликвидируется, а не под временной администрацией, никаких конкурсов не будет!!!
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AlexSV
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:07
AlexSV ви представник ягуарів чи хто? Чому так багато знаків оклику?
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Ромасик
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