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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 29303132

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38

Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Snower
 
Повідомлень: 35
З нами з: 17.12.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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