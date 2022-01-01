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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 29303132

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38

Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:13

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAАА за національною шкалою:

і відкликали в тень введення ТА :mrgreen:

http://www.expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_at_aiboks_bank/

Рейтингам і експертам потрібно довіряти! :lol:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 14:34

  Snower написав:Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?

ФГ
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:02

  Raymond написав:У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAАА за національною шкалою:

і відкликали в тень введення ТА :mrgreen:

http://www.expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_at_aiboks_bank/

Рейтингам і експертам потрібно довіряти! :lol:

У айбокса с банковской деятельностью не было ни малейших проблем. Рейтинг правильный. Его ликвидируют исключительно по политическим мотивам. Официальная причина - это отмывка денег, но все знают, что этот банк был карманным банком коломойского, вот здесь и крорется причина его ликвидации. Например, газ тоже отмывал бабки, но его не ликвидируют, а только оштрафовали.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 15:22

Велика ймовірність, що скоро банк оскаржить дії НБУ в суді. Сьогодні у відділеннях і офісі банку СБУ та БЕБ проводять обшуки з вилученнями.
Visky
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