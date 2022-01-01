Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:13
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAАА за національною шкалою:
і відкликали в тень введення ТА
Рейтингам і експертам потрібно довіряти!
Додано: Сер 08 бер, 2023 14:34
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:02
У айбокса с банковской деятельностью не было ни малейших проблем. Рейтинг правильный. Его ликвидируют исключительно по политическим мотивам. Официальная причина - это отмывка денег, но все знают, что этот банк был карманным банком коломойского, вот здесь и крорется причина его ликвидации. Например, газ тоже отмывал бабки, но его не ликвидируют, а только оштрафовали.
Додано: Сер 08 бер, 2023 15:22
Велика ймовірність, що скоро банк оскаржить дії НБУ в суді. Сьогодні у відділеннях і офісі банку СБУ та БЕБ проводять обшуки з вилученнями.
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