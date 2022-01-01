Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:38
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Snower
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:13
У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAАА за національною шкалою:
і відкликали в тень введення ТА
http://www.expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_kreditnye_reitingi_bankov_at_aiboks_bank/
Рейтингам і експертам потрібно довіряти!
Raymond
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:34
Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
ФГ
Ромасик
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:02
У айбокса с банковской деятельностью не было ни малейших проблем. Рейтинг правильный. Его ликвидируют исключительно по политическим мотивам. Официальная причина - это отмывка денег, но все знают, что этот банк был карманным банком коломойского, вот здесь и крорется причина его ликвидации. Например, газ тоже отмывал бабки, но его не ликвидируют, а только оштрафовали.
deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:22
Велика ймовірність, що скоро банк оскаржить дії НБУ в суді. Сьогодні у відділеннях і офісі банку СБУ та БЕБ проводять обшуки з вилученнями.
Visky
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:45
Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
vano80
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:46
Ромасик написав: AlexSV
ви представник ягуарів чи хто? Чому так багато знаків оклику?
Есть лимит?
AlexSV
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:47
Visky написав:
Велика ймовірність, що скоро банк оскаржить дії НБУ в суді. Сьогодні у відділеннях і офісі банку СБУ та БЕБ проводять обшуки з вилученнями.
максимум что может быть ему вернут стоимость лицензии.
vitaliian
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:58
vano80 написав: Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
... але це не точно - на гілці Форварда є випадок коли людина натиснула кнопочку в пумбі 1 березня - чекала до понеділка і нічого не дочекавшись отримала виплату в Приваті
Alien
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Додано: Сер 08 бер, 2023 16:10
vano80 написав: Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)
Anomia
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