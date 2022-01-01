Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

По скунсу я отримав через гарячку бегемота.
Тупо написав їм що хочу отримати виплату з хфонду, почекав дві хвилини на відповідь, мене спитали на яку карту я хочу отримати гроші, вказав карту, через дві хвилини гроші були на картці
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:49
По скунсу я отримав через гарячку бегемота.
Тупо написав їм що хочу отримати виплату з хфонду, почекав дві хвилини на відповідь, мене спитали на яку карту я хочу отримати гроші, вказав карту, через дві хвилини гроші були на картці
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