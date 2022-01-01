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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:49
Alien написав:
... але це не точно - на гілці Форварда є випадок коли людина натиснула кнопочку в пумбі 1 березня - чекала до понеділка і нічого не дочекавшись отримала виплату в Приваті
По скунсу я отримав через гарячку бегемота.
Тупо написав їм що хочу отримати виплату з хфонду, почекав дві хвилини на відповідь, мене спитали на яку карту я хочу отримати гроші, вказав карту, через дві хвилини гроші були на картці
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:24
Anomia написав: vano80 написав: Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)
В закладке "бильше" есть кнопка "фонд..."
Два человека княпнули и получили на след день.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:14
Anomia написав: vano80 написав: Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)
Найдите 30 минут своего времени и почитайте ветки Форварда, Сич. Тут,рядышком. И все вопросы отпадут.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:33
Anomia написав:
Якщо через Приват то що нажимати?)
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Додано: Чет 09 бер, 2023 00:10
В Привате ещё можно через чат получить в privat24.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 09:40
А кроме бегемота и Рината, ещё кто-то выплачивает дистанционно?
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