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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 30313233

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:49

  Alien написав:... але це не точно - на гілці Форварда є випадок коли людина натиснула кнопочку в пумбі 1 березня - чекала до понеділка і нічого не дочекавшись отримала виплату в Приваті

По скунсу я отримав через гарячку бегемота.
Тупо написав їм що хочу отримати виплату з хфонду, почекав дві хвилини на відповідь, мене спитали на яку карту я хочу отримати гроші, вказав карту, через дві хвилини гроші були на картці
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:24

  Anomia написав:
  vano80 написав:
  Snower написав:Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?


Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.

Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)


В закладке "бильше" есть кнопка "фонд..."
Два человека княпнули и получили на след день.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:14

  Anomia написав:
  vano80 написав:
  Snower написав:Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?


Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.

Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)

Найдите 30 минут своего времени и почитайте ветки Форварда, Сич. Тут,рядышком. И все вопросы отпадут.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:33

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Anomia написав:Якщо через Приват то що нажимати?)

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#
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 00:10

В Привате ещё можно через чат получить в privat24.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:40

А кроме бегемота и Рината, ещё кто-то выплачивает дистанционно?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:01

  la9 написав:А кроме бегемота и Рината, ещё кто-то выплачивает дистанционно?

https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
+ оті зіркові: Півень та Газмяс.
Але я от таки спробую спочатку на Спорт отримати :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:01

Але ж щоб отримати свої кошти дистанційно, спочатку мабуть треба надати якісь докази того, що у мене там є депозити?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:08

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Snower написав:Але ж щоб отримати свої кошти дистанційно, спочатку мабуть треба надати якісь докази того, що у мене там є депозити?

Банк Вас ідентифікує і виконує пошук по базі виплат.
Як знайде, перепитає, куди Вам зарахувати.
Все, ніяких аналізів не беруть, судових доказів не вимагають.
Якщо у Вас куча довіренностей - ніякої дистанціїї, йдемо до відділення банку.
Goodman
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