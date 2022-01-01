Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:49
Alien написав:
... але це не точно - на гілці Форварда є випадок коли людина натиснула кнопочку в пумбі 1 березня - чекала до понеділка і нічого не дочекавшись отримала виплату в Приваті
По скунсу я отримав через гарячку бегемота.
Тупо написав їм що хочу отримати виплату з хфонду, почекав дві хвилини на відповідь, мене спитали на яку карту я хочу отримати гроші, вказав карту, через дві хвилини гроші були на картці
deneg net
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Додано: Сер 08 бер, 2023 17:24
Anomia написав: vano80 написав: Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)
В закладке "бильше" есть кнопка "фонд..."
Два человека княпнули и получили на след день.
vano80
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Додано: Сер 08 бер, 2023 18:14
Anomia написав: vano80 написав: Snower написав:
Вибачте, так яка процедура отримання грошей? Чекаємо на інфу, хто буде робити виплати?
Заведи себе карточку пумба. Как фонд объявит о выплатах, нажмешь кнопочку в приложении, гривна упадет на карту.
Що за кнопочка? Якщо через Приват то що нажимати?)
Найдите 30 минут своего времени и почитайте ветки Форварда, Сич. Тут,рядышком. И все вопросы отпадут.
THB
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:33
Anomia написав:
Якщо через Приват то що нажимати?)
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Goodman
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Додано: Чет 09 бер, 2023 00:10
В Привате ещё можно через чат получить в privat24.
Scotch
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Додано: Чет 09 бер, 2023 09:40
А кроме бегемота и Рината, ещё кто-то выплачивает дистанционно?
la9
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:01
la9 написав:
А кроме бегемота и Рината, ещё кто-то выплачивает дистанционно?
https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html
+ оті зіркові: Півень та Газмяс.
Але я от таки спробую спочатку на Спорт отримати
Amethyst
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:01
Але ж щоб отримати свої кошти дистанційно, спочатку мабуть треба надати якісь докази того, що у мене там є депозити?
Snower
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:08
Snower написав:
Але ж щоб отримати свої кошти дистанційно, спочатку мабуть треба надати якісь докази того, що у мене там є депозити?
Банк Вас ідентифікує і виконує пошук по базі виплат.
Як знайде, перепитає, куди Вам зарахувати.
Все, ніяких аналізів не беруть, судових доказів не вимагають.
Якщо у Вас куча довіренностей - ніякої дистанціїї, йдемо до відділення банку.
Goodman
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