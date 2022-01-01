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Айбокс Банк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 37383940

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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію 4.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:08

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Snower написав:Але ж щоб отримати свої кошти дистанційно, спочатку мабуть треба надати якісь докази того, що у мене там є депозити?

Банк Вас ідентифікує і виконує пошук по базі виплат.
Як знайде, перепитає, куди Вам зарахувати.
Все, ніяких аналізів не беруть, судових доказів не вимагають.
Якщо у Вас куча довіренностей - ніякої дистанціїї, йдемо до відділення банку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:52

Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:18

  Proofy написав:
  Andrey2512 написав:И ведь никто даже подумать не мог, что Айбокс банк схлопнется.
Тоже влип с ними, в этом году начал "сотрудничать"
Шарики праздничные возле отделения подкупили на Крещатике.

Меня подкупила карточка (12%).
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:25

Re: Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію

а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:45

  lamal написав:а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?

повернуть без очікування
банка вже ліквідована!
Не знаю як співробітники, може і вижили :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:43

  Amethyst написав:
  lamal написав:а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?

повернуть без очікування
банка вже ліквідована!
Не знаю як співробітники, може і вижили :mrgreen:


А були ще випадки ліквідації банки без ТА? Я щось не пригадую.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:59

  nord написав:
  Amethyst написав:
  lamal написав:а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?

повернуть без очікування
банка вже ліквідована!
Не знаю як співробітники, може і вижили :mrgreen:


А були ще випадки ліквідації банки без ТА? Я щось не пригадую.


Премиум в 2016 году
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 15:08

AlexSV

КСГ-банк. Теж у 2016
sergii_naushenko
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