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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 09 бер, 2023 10:08
Snower написав:
Але ж щоб отримати свої кошти дистанційно, спочатку мабуть треба надати якісь докази того, що у мене там є депозити?
Банк Вас ідентифікує і виконує пошук по базі виплат.
Як знайде, перепитає, куди Вам зарахувати.
Все, ніяких аналізів не беруть, судових доказів не вимагають.
Якщо у Вас куча довіренностей - ніякої дистанціїї, йдемо до відділення банку.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 10:52
Тепер виникає питання, про кого казав Нацбанк - що Айбокс не єдиний, хто видмивав гроші, але поки не може назвати назву.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:18
Proofy написав: Andrey2512 написав:
И ведь никто даже подумать не мог, что Айбокс банк схлопнется.
Тоже влип с ними, в этом году начал "сотрудничать"
Шарики праздничные возле отделения подкупили на Крещатике.
Меня подкупила карточка (12%).
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nord
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:25
а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?
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lamal
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:45
lamal написав:
а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?
повернуть без очікування
банка вже ліквідована!
Не знаю як співробітники, може і вижили
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Amethyst
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:43
Amethyst написав: lamal написав:
а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?
повернуть без очікування
банка вже ліквідована!
Не знаю як співробітники, може і вижили
А були ще випадки ліквідації банки без ТА? Я щось не пригадую.
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nord
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Додано: Чет 09 бер, 2023 14:59
nord написав: Amethyst написав: lamal написав:
а якщо термін депозиту ще не закінчився , то теж повернуть кошти ? чи треба чекати закінчення депозиту ?
повернуть без очікування
банка вже ліквідована!
Не знаю як співробітники, може і вижили
А були ще випадки ліквідації банки без ТА? Я щось не пригадую.
Премиум в 2016 году
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Додано: Чет 09 бер, 2023 15:08
AlexSV
КСГ-банк. Теж у 2016
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:15
nord написав:
А були ще випадки ліквідації банки без ТА? Я щось не пригадую.
Год назад, сразу после начала войны НБУ отправил на ликвидацию МР-банк (бывший "Сбербанк России", он же "Сбербанк") и Проминвест.
А во времена банкопада был "Грин банк", его тоже пустили под нож в обход временной администрации (якобы он бабки отмывал).
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Додано: Чет 09 бер, 2023 16:39
nord написав:
А були ще випадки ліквідації банки без ТА? Я щось не пригадую.
До 2000 року всі банки ліквідовувались без ТА - Інко, Градобанк, Алекс-банк, Резидент, Моноліт і т.п. - усі йшли без ТА
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