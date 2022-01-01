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Айбокс Банк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:05
Housane написав: alter написав:
Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?
Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду
Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:20
alter написав: Housane написав: alter написав:
Чи у Привата після виплати доступний документ, що гроші надійшли з фонда? Або який банк порадите, щоб на руках залишилося підтвердження походження коштів з фгвфо ?
Приват дистанційно не дає таких документів, приходить просто як переказ коштів. Можливо у відділенні щось зможуть запропонувати. В Акорді сказали що дадуть якусь справку, що гроші від фонду
Дякую. Тас видав мем.ордер з належним призначенням платежу.
В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.
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demichh
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:59
demichh написав:
В отделении могут предложить заявление на получение переведа по приматмани, где отправитель Айбокс банк
Выписка по карте: выплата перевода приматмани, получатель ФИО.
В пумбе боле-менее нормальные документы дают, раньше и в альфе тоже были.
А что в ПУМБе запросить?
Выдали выписку по рахунку
Призначення Виплата грошових коштів з АТ "Айбоксбанк"
Сомнительная индульгенция
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:11
Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:45
[Fin501] написав:
Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.
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AlexSV
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:02
AlexSV написав: [Fin501] написав:
Животные с привата, чтобы не выплачивать наличными выплату ФГВФО по Айбокс банку, придумали "принесите справку с миграционной службы".
У меня была похожая ситуация в Форварде, причина, как оказалась, в несовпадении моих паспортных данных в Привате и в реестрах Фонда (отличался номер паспорта на 1 цифру). Надо подойти в отделении Привата и сверить свой номер паспорта с тем, что в реестрах Фонда. Если отличается-заявление в Фонд с заверенной ксерокопией паспорта и кода.
послал ПБ далеко и прямо.
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
.
Значит, дело не в цифре паспорта.
Держитесь ПОДАЛЬШЕ от гос-анутого привата!
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:09
[Fin501] написав:
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
Тут более интересно сколько это котлет было. Больше одной нарушает лимиты от НБУ. Но может ТАСе они и не указ.
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moveton
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:44
[Fin501] написав:
зашёл по дороге в ТАС и за (5 ) !!! минут оформил и получил ФГВФО по айбоксу -НАЛИЧНЫМИ В КАССЕ
Зашел в 17-00 в отделение при главном офисе ТАС в Киеве, а у них еще нет распоряжения на выплаты вкладчикам Айбокса
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