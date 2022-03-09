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Обслуговування в українських
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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Акордбанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 07:23

https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/naykrascha_kartk

Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних):
від 100 000,01 грн - 1%

Переказ з картки на картку, в т.ч. на картки Банку (P2P)
за рахунок власних коштів - не тарифікується
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:33

Re: Аккордбанк

Найгірший банк з усіх, з якими зараз маю справу. Ще до війни офрмив депозити в грн, євро вільні кошти, та після 2-год муриження кредитку з 10000 ліміту. КЛ з початком війни зразу зарубали і нічого не вернули, щодо хоча би незначної видачі з ВК єврів падають на мороз, хоча відділення на ЗУ. І після того як вклади у понад 30 разів вищі за скасований КЛ, толку з банки 0.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 03:49

Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:00

  super_mohito написав:Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме


p2p - коли вас просять лише 16 цифр картки
СЕП - повні резквізити (IBAN+решта), номера каркти нема.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 15:38

А ніхто не знає чому валюту не міняє..

Євро на гривню?
super_mohito
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 16:59

Re: Акордбанк

Засранці. обвалили валютні ставки
wolt450
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