Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних):
від 100 000,01 грн - 1%
Переказ з картки на картку, в т.ч. на картки Банку (P2P)
за рахунок власних коштів - не тарифікується
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:23
https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/naykrascha_kartk
Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних):
від 100 000,01 грн - 1%
Переказ з картки на картку, в т.ч. на картки Банку (P2P)
за рахунок власних коштів - не тарифікується
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:33
Re: Аккордбанк
Найгірший банк з усіх, з якими зараз маю справу. Ще до війни офрмив депозити в грн, євро вільні кошти, та після 2-год муриження кредитку з 10000 ліміту. КЛ з початком війни зразу зарубали і нічого не вернули, щодо хоча би незначної видачі з ВК єврів падають на мороз, хоча відділення на ЗУ. І після того як вклади у понад 30 разів вищі за скасований КЛ, толку з банки 0.
Додано: Нед 06 бер, 2022 03:49
Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме
Додано: Нед 06 бер, 2022 12:00
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:59
Re: Акордбанк
Засранці. обвалили валютні ставки
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:39
З огляду на постанову НБУ про фіксацію курсу станом на 24.02, на скільки законно з боку банки малювати такі карткові курси? Пройшовся по інших, ніби ніхто більше таким не страждає.
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:05
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