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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Акордбанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:24

Кременчук
super_mohito
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:33

  super_mohito написав:Кременчук

в працюючому відділенні можуть запропонувати , але це вже ваш вибір .
Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .
sens
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  #<1 ... 6789
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