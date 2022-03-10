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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:33
Додано: Чет 10 бер, 2022 15:56
Додано: Чет 10 бер, 2022 17:08
Додано: Чет 10 бер, 2022 18:36
Можеш комусь цікаво.
Сьогодні намагався відвідати ГО "Акорд-банку" в Києві. Банк не працює, касові операції не проводяться, термінал поповнення карток відключено.
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