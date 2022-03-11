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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:24
Кременчук
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super_mohito
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:33
super_mohito написав:
Кременчук
в працюючому відділенні можуть запропонувати , але це вже ваш вибір .
Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .
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sens
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:56
sens написав: super_mohito написав:
Кременчук
Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .
Ви про другу світову?
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ricardo
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Додано: Чет 10 бер, 2022 17:08
ricardo написав: sens написав: super_mohito написав:
Кременчук
Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .
Ви про другу світову?
Афганістан , я маю льготу від держави - мені немає потреби купувати автоцивілку,но то таке
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sens
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Додано: Чет 10 бер, 2022 18:36
Можеш комусь цікаво.
Сьогодні намагався відвідати ГО "Акорд-банку" в Києві. Банк не працює, касові операції не проводяться, термінал поповнення карток відключено.
Охорона на вході далі не пропустила
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asteriks
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:37
wolt450 написав:
Засранці. обвалили валютні ставки
ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?
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kreuz
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:49
kreuz написав: wolt450 написав:
Засранці. обвалили валютні ставки
ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?
Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
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sens
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:53
Грушу, під якою закопали, з собою далеко потягнете, прямо у відерці чи як? Мо' підете на чорний ринок за баксом по 40 грн? Або щось інше порекомендуєте?
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kreuz
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