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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Акордбанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:24

Кременчук
super_mohito
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:33

  super_mohito написав:Кременчук

в працюючому відділенні можуть запропонувати , але це вже ваш вибір .
Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:56

  sens написав:
  super_mohito написав:Кременчук

Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .

Ви про другу світову?
ricardo
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Повідомлень: 826
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 17:08

  ricardo написав:
  sens написав:
  super_mohito написав:Кременчук

Ще ніколи , не було в моій практиці зняття готівкової валюти у відділенні банку під час військових дій .

Ви про другу світову?

Афганістан , я маю льготу від держави - мені немає потреби купувати автоцивілку,но то таке
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 18:36

Можеш комусь цікаво.
Сьогодні намагався відвідати ГО "Акорд-банку" в Києві. Банк не працює, касові операції не проводяться, термінал поповнення карток відключено.
Охорона на вході далі не пропустила
asteriks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:37

  wolt450 написав:Засранці. обвалили валютні ставки

ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:49

  kreuz написав:
  wolt450 написав:Засранці. обвалили валютні ставки

ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?

Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:53

Re: Акордбанк

Грушу, під якою закопали, з собою далеко потягнете, прямо у відерці чи як? Мо' підете на чорний ринок за баксом по 40 грн? Або щось інше порекомендуєте?
kreuz
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