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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 19:53
sens написав: kreuz написав: wolt450 написав:
Засранці. обвалили валютні ставки
ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?
Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
почему не прогнозирует? Арестович вот выдал прогноз.viewtopic.php?p=5410510#p5410510
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Додано: Суб 12 бер, 2022 20:13
sens написав: kreuz написав: wolt450 написав:
Засранці. обвалили валютні ставки
ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?
Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.
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Proofy
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Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29
Proofy написав:
В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.
Дефолт - це неспроможність (або небажання) розраховуватися за зобов'язаннями. Це не голод, не відсутність набоїв або пального, тому дефолт напряму не зупиняє військові дії.
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klug
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Додано: Суб 12 бер, 2022 20:54
klug написав: Proofy написав:
В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.
Дефолт - це неспроможність (або небажання) розраховуватися за зобов'язаннями. Це не голод, не відсутність набоїв або пального, тому дефолт напряму не зупиняє військові дії.
Самозаспокоюватися немає причин. У навіженого ще добіса ракет та хтозна чого ще...
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kreuz
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