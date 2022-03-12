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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:53

  sens написав:
  kreuz написав:
  wolt450 написав:Засранці. обвалили валютні ставки

ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?

Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
почему не прогнозирует? Арестович вот выдал прогноз.
viewtopic.php?p=5410510#p5410510
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:13

  sens написав:
  kreuz написав:
  wolt450 написав:Засранці. обвалили валютні ставки

ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?

Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29

  Proofy написав:В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.

Дефолт - це неспроможність (або небажання) розраховуватися за зобов'язаннями. Це не голод, не відсутність набоїв або пального, тому дефолт напряму не зупиняє військові дії.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:54

  klug написав:
  Proofy написав:В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.

Дефолт - це неспроможність (або небажання) розраховуватися за зобов'язаннями. Це не голод, не відсутність набоїв або пального, тому дефолт напряму не зупиняє військові дії.

Самозаспокоюватися немає причин. У навіженого ще добіса ракет та хтозна чого ще...
kreuz
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