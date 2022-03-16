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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 19:53

  sens написав:
  kreuz написав:
  wolt450 написав:Засранці. обвалили валютні ставки

ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?

Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
почему не прогнозирует? Арестович вот выдал прогноз.
viewtopic.php?p=5410510#p5410510
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:13

  sens написав:
  kreuz написав:
  wolt450 написав:Засранці. обвалили валютні ставки

ГРиВНеві здається також, бо максимум тепер 10.25% і це з виплатою в кінці... Де тепер є щось близько 12%, крім Моні? В А-банку можна наколядувати 11% +0.5% від 150к та +0.5% за трансфер?

Не зрозумійте мене не вірно,справи дуже погані,виходячи з ситуації ,мирний час зараз навіть ніхто не прогнозує коли настане,тому гроші в банках це як під час розпаду СРСР ,фантікі і папірці... інфляція все з“їсть
В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:29

  Proofy написав:В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.

Дефолт - це неспроможність (або небажання) розраховуватися за зобов'язаннями. Це не голод, не відсутність набоїв або пального, тому дефолт напряму не зупиняє військові дії.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:54

  klug написав:
  Proofy написав:В апреле ожидают дефолт в России. Как бы на зятяжные боевые действия никто не рассчитывает.

Дефолт - це неспроможність (або небажання) розраховуватися за зобов'язаннями. Це не голод, не відсутність набоїв або пального, тому дефолт напряму не зупиняє військові дії.

Самозаспокоюватися немає причин. У навіженого ще добіса ракет та хтозна чого ще...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:03

  kreuz написав:Самозаспокоюватися немає причин.

Є причини спочатку читати, що Ви заперечуєте, а потім уже коментувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:03

Re: Акордбанк

Заканчивается вклад Найкращий відсоток. Онлайн такой же открыть нельзя, те, которые есть в онлайн банкинге неинтересны. Где сейчас Онлайн интересные вклады на короткий период (кроме форварда)?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:07

Сейчас валюту онлайн Аккорд продает? Какие ограничения?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:48

  anikola13 написав:Сейчас валюту онлайн Аккорд продает? Какие ограничения?

Сейчас никто онлайн валюту не продает, это запрещено Нацбанком.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:41

  бульбик написав:Заканчивается вклад Найкращий відсоток. Онлайн такой же открыть нельзя, те, которые есть в онлайн банкинге неинтересны. Где сейчас Онлайн интересные вклады на короткий период (кроме форварда)?

Спортбанк, изибанк от 1мес около 9%
Обанк на свбодном депозите тоже около того, но он работает с перебоями
Вкладчик1234
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  #<1 ... 78910
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