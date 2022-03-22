Спортбанк, изибанк от 1мес около 9%
Обанк на свбодном депозите тоже около того, но он работает с перебоями
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 09:41
Спортбанк, изибанк от 1мес около 9%
Обанк на свбодном депозите тоже около того, но он работает с перебоями
Додано: Вів 22 бер, 2022 18:00
% на залишок власних коштів - тимчасово не нераховується
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