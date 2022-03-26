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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:41

  бульбик написав:Заканчивается вклад Найкращий відсоток. Онлайн такой же открыть нельзя, те, которые есть в онлайн банкинге неинтересны. Где сейчас Онлайн интересные вклады на короткий период (кроме форварда)?

Спортбанк, изибанк от 1мес около 9%
Обанк на свбодном депозите тоже около того, но он работает с перебоями
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:00

  бульбик написав:Заканчивается вклад Найкращий відсоток. Онлайн такой же открыть нельзя, те, которые есть в онлайн банкинге неинтересны. Где сейчас Онлайн интересные вклады на короткий период (кроме форварда)?

% на залишок власних коштів - тимчасово не нераховується
https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/
sens
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:24

Закінчується термін дії картки "Найкраща" в травні 2022.
Малоймовірно, щоб до травня в країні ситуація кардинально змінилась в кращий бік.
Як в умовах непрацюючих відділень та ГО банку отримати нову картку? Чи "Акорд" автоматично продовжує термін дії карт, що закінчуються? Якщо так - то на який термін?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 10:45

  asteriks написав:Закінчується термін дії картки "Найкраща" в травні 2022.
Малоймовірно, щоб до травня в країні ситуація кардинально змінилась в кращий бік.
Як в умовах непрацюючих відділень та ГО банку отримати нову картку? Чи "Акорд" автоматично продовжує термін дії карт, що закінчуються? Якщо так - то на який термін?

Я виртуалкой пользуюсь уже полгода, депо с нее открыл, %% вывожу.
Виртуалка в апликухе открывается.
Amethyst
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