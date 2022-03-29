бульбик написав:Заканчивается вклад Найкращий відсоток. Онлайн такой же открыть нельзя, те, которые есть в онлайн банкинге неинтересны. Где сейчас Онлайн интересные вклады на короткий период (кроме форварда)?
Спортбанк, изибанк от 1мес около 9% Обанк на свбодном депозите тоже около того, но он работает с перебоями
бульбик написав:Заканчивается вклад Найкращий відсоток. Онлайн такой же открыть нельзя, те, которые есть в онлайн банкинге неинтересны. Где сейчас Онлайн интересные вклады на короткий период (кроме форварда)?
Закінчується термін дії картки "Найкраща" в травні 2022. Малоймовірно, щоб до травня в країні ситуація кардинально змінилась в кращий бік. Як в умовах непрацюючих відділень та ГО банку отримати нову картку? Чи "Акорд" автоматично продовжує термін дії карт, що закінчуються? Якщо так - то на який термін?
asteriks написав:Закінчується термін дії картки "Найкраща" в травні 2022. Малоймовірно, щоб до травня в країні ситуація кардинально змінилась в кращий бік. Як в умовах непрацюючих відділень та ГО банку отримати нову картку? Чи "Акорд" автоматично продовжує термін дії карт, що закінчуються? Якщо так - то на який термін?
Я виртуалкой пользуюсь уже полгода, депо с нее открыл, %% вывожу. Виртуалка в апликухе открывается.
asteriks написав:Закінчується термін дії картки "Найкраща" в травні 2022. Малоймовірно, щоб до травня в країні ситуація кардинально змінилась в кращий бік. Як в умовах непрацюючих відділень та ГО банку отримати нову картку? Чи "Акорд" автоматично продовжує термін дії карт, що закінчуються? Якщо так - то на який термін?
Срок действия старых карт (у мужа закончилась в феврале) продлён до июня. Новая карта перевыпускается автоматически после чего становится видна в интернет банкинге.