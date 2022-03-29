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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:15

Re: Акордбанк

Да, но тянулось до этого бесплатно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:27

Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:50

  klug написав:Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.

Новость о б изменении тарифов в додатке, а на сайте идёте в тарифы по карте найкраща и получаете искомое
Кассандра
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Повідомлень: 1251
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:59

  Кассандра написав:
  klug написав:Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.

Новость о б изменении тарифов в додатке, а на сайте идёте в тарифы по карте найкраща и получаете искомое

Дякую! Мені від Акорда пуші не приходять, тому новину бачу лише якщо зайти у застосунок, що я роблю не часто. Час писати до НБУ? Акорд, Кредо, Спорт - змінили тарифи заднім числом, ізя змінив день у день. Нагадайте, хто ще проштрафився?
klug
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 18.08.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 919 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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