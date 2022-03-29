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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:15
Re: Акордбанк
Да, но тянулось до этого бесплатно
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:50
Новость о б изменении тарифов в додатке, а на сайте идёте в тарифы по карте найкраща и получаете
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:59
Дякую! Мені від Акорда пуші не приходять, тому новину бачу лише якщо зайти у застосунок, що я роблю не часто. Час писати до НБУ? Акорд, Кредо, Спорт - змінили тарифи заднім числом, ізя змінив день у день. Нагадайте, хто ще проштрафився?
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