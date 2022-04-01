Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:15
Да, но тянулось до этого бесплатно
andreyiskra
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:27
Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.
klug
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:50
klug написав:
Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.
Новость о б изменении тарифов в додатке, а на сайте идёте в тарифы по карте найкраща и получаете
искомое
Кассандра
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Додано: Вів 29 бер, 2022 13:59
Кассандра написав: klug написав:
Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.
Новость о б изменении тарифов в додатке, а на сайте идёте в тарифы по карте найкраща и получаете
искомое
Дякую! Мені від Акорда пуші не приходять, тому новину бачу лише якщо зайти у застосунок, що я роблю не часто. Час писати до НБУ? Акорд, Кредо, Спорт - змінили тарифи заднім числом, ізя змінив день у день. Нагадайте, хто ще проштрафився?
klug
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:47
klug Вы правы, думаю стоит писать НБУ. В то время, когда многие убирают комиссии, рояль наоборот вводит их и тем более задним числом
Кассандра
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:33
Інкогніто написав:
Зміни по найкращій
andreyiskra написав:
тянулось до этого бесплатно
не розумію, може... так а в чому саме прям зрадазрада?
толкати у акорд-додатку на карти інших банків буде без коміса (не більш 100 000 грн/міс)
і внутрішньобанківські р2р без коміса
So What?
flysoulfly
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Додано: Сер 30 бер, 2022 22:48
flysoulfly написав:
толкати у акорд-додатку на карти інших банків буде без коміса (не більш 100 000 грн/міс)
и где такое в тарифах? это нал до 100К
keep
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Додано: Чет 31 бер, 2022 12:40
тягнув РІЗНИМИ чужимИ р2р з Найкращіх карток - мав сюрприз: весь час "не достатньо коштів"
Розібрався: банк по обох картках почав блокувати по 10грн (при переказі через іpay.ua .... ) А чисто сплата за мобільний пройшла "під 0".
flysoulfly
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:43
"Товари для дому та саду" в аккорді "Епіцентр" входить? 20% кешбек.
Ой+
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