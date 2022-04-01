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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:"Товари для дому та саду" в аккорді "Епіцентр" входить? 20% кешбек.
іншими картками в Епіцентрі раніш проходило не як "оплата" - а як "переказ" - тобто без КБ.
Може зараз не так...

это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой
WallNutPen
 
Повідомлень: 164
З нами з: 08.06.20
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  #<1 ... 9101112
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