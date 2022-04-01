это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49
это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой
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