это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49
это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:20
Почитал тарифы и задумался: так а как теперь по безналу отсюда вытаскивать без комиссии? И есть ли такой вариант?
Додано: Суб 02 кві, 2022 09:44
Підкажіть, а де можна подивитися інформацію про категорії кешбеку на квітень?
Потрібна точна інформація для коректування статті
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Дякую!
Додано: Пон 04 кві, 2022 09:46
Інкогніто
А якщо переказувати сервісом p2p на сайті Акорду з картки Акорду однієї особи на картку Акорду іншої особи - то яка комісія буде?
Обидві картки "Найкращі".
Сума в межах 40к грн
Додано: Пон 04 кві, 2022 10:18
р2р-толкалка Роялем -- нашару
Любой приход на Рояль шо СЭПом, шо р2р -- нашару.
А лимиты нуна тестить. Ну траншами по 5К..15К
Додано: Пон 04 кві, 2022 15:06
За епіцентр при обраній категорії "Товари для дому та саду" отримав тільки 0,5%, тобто він не в цій категорії.
Додано: Пон 04 кві, 2022 15:20
Re: Акордбанк
Полагаю, что причина в то что в эту категорию Аккорд не включил МСС стройматериалы.
Вот нашел - оказывается в данную категорию "товары для сада и дома" у Аккорда входят всего лишь только такие МСС:
780 - Ландшафтные и садоводческие магазины
5193 - Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы
5261 - Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу
5712 - Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)
5719 - Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей
Действительно стройматериалов тут нет
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:48
Интересно, Юск подойдет?
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