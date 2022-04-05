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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49

  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:"Товари для дому та саду" в аккорді "Епіцентр" входить? 20% кешбек.
іншими картками в Епіцентрі раніш проходило не як "оплата" - а як "переказ" - тобто без КБ.
Може зараз не так...

это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:20

  Кассандра написав:
  klug написав:Звідки скрін? Я зараз на сайті такої новини не бачу.

Новость о б изменении тарифов в додатке, а на сайте идёте в тарифы по карте найкраща и получаете искомое

Почитал тарифы и задумался: так а как теперь по безналу отсюда вытаскивать без комиссии? И есть ли такой вариант?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 09:44

Підкажіть, а де можна подивитися інформацію про категорії кешбеку на квітень?
Потрібна точна інформація для коректування статті
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review

Дякую!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 11:35

Дякую, отримали потрібну інформацію!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 09:46

Інкогніто

А якщо переказувати сервісом p2p на сайті Акорду з картки Акорду однієї особи на картку Акорду іншої особи - то яка комісія буде?
Обидві картки "Найкращі".
Сума в межах 40к грн
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 10:18

  asteriks написав:Інкогніто

А якщо переказувати сервісом p2p на сайті Акорду з картки Акорду однієї особи на картку Акорду іншої особи - то яка комісія буде?
Обидві картки "Найкращі".
Сума в межах 40к грн

р2р-толкалка Роялем -- нашару
Любой приход на Рояль шо СЭПом, шо р2р -- нашару.
А лимиты нуна тестить. Ну траншами по 5К..15К
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 10:56

Amethyst можна подробнее???)))
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 15:06

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:
  Ой+ написав:"Товари для дому та саду" в аккорді "Епіцентр" входить? 20% кешбек.
іншими картками в Епіцентрі раніш проходило не як "оплата" - а як "переказ" - тобто без КБ.
Може зараз не так...

это какими такими картами было такое безобразие ? - за последние 2 года картами каких банков только не платил - и на самокассе, и на обычной кассе, и через сайт - все всегда было только покупкой

За епіцентр при обраній категорії "Товари для дому та саду" отримав тільки 0,5%, тобто він не в цій категорії.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 15:20

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:За епіцентр при обраній категорії "Товари для дому та саду" отримав тільки 0,5%, тобто він не в цій категорії.

Полагаю, что причина в то что в эту категорию Аккорд не включил МСС стройматериалы.
Вот нашел - оказывается в данную категорию "товары для сада и дома" у Аккорда входят всего лишь только такие МСС:
780 - Ландшафтные и садоводческие магазины
5193 - Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы
5261 - Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу
5712 - Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)
5719 - Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей
Действительно стройматериалов тут нет :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:48

  WallNutPen написав:
  Ой+ написав:За епіцентр при обраній категорії "Товари для дому та саду" отримав тільки 0,5%, тобто він не в цій категорії.

Полагаю, что причина в то что в эту категорию Аккорд не включил МСС стройматериалы.
Вот нашел - оказывается в данную категорию "товары для сада и дома" у Аккорда входят всего лишь только такие МСС:
780 - Ландшафтные и садоводческие магазины
5193 - Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы
5261 - Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу
5712 - Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)
5719 - Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей
Действительно стройматериалов тут нет :(

Интересно, Юск подойдет?
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