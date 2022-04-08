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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 18:08
Amethyst написав:
р2р-толкалка Роялем -- нашару
с Найкр. до 100К/мес. (в тарифах ИБ)
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Додано: Суб 09 кві, 2022 05:31
Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
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