с Найкр. до 100К/мес. (в тарифах ИБ)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 18:08
Re: Акордбанк
Додано: Суб 09 кві, 2022 05:31
Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21
Додано: Нед 17 кві, 2022 07:05
Интересно, а как-то в интернет-банке (веб или мобильном) можно проверить, отключено СМС-уведомление или нет?
|