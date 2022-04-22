|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 18:08
Amethyst написав:
р2р-толкалка Роялем -- нашару
с Найкр. до 100К/мес. (в тарифах ИБ)
-
keep
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 кві, 2022 05:31
Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
-
super_mohito
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 05.10.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21
super_mohito написав:
Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
Дзвоните на гарячу лінію, просите відключити СМС сповіщення, називаєте номер картки за якою це треба зробити, зберігаєте 120 грн на рік.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6853
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 кві, 2022 07:05
Интересно, а как-то в интернет-банке (веб или мобильном) можно проверить, отключено СМС-уведомление или нет?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5402
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 825 раз.
- Подякували: 4625 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:40
Пробивают днище. Несчастные 8.5к грн не могут закончившегося депозита выдать. Сначала заставили писать заявление на имя начотделения, где указать причину, почему я забираю депозит (триста лет не писал столько от руки). Формулировка «з особистих причин» их устроила, хоть на этом спасибо. А теперь я уже второй час тусуюсь в отделении, жду пока какая-то «служба» даст добро мне выдать эти несчастные 8.5 тысяч… И по словам девочки «быстро не будет». Пусть уже помирает скорее.
-
Mathias
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 25.05.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:49
Mathias написав:
Пробивают днище. Несчастные 8.5к грн не могут закончившегося депозита выдать. Сначала заставили писать заявление на имя начотделения, где указать причину, почему я забираю депозит (триста лет не писал столько от руки). Формулировка «з особистих причин» их устроила, хоть на этом спасибо. А теперь я уже второй час тусуюсь в отделении, жду пока какая-то «служба» даст добро мне выдать эти несчастные 8.5 тысяч… И по словам девочки «быстро не будет». Пусть уже помирает скорее.
А чо не отправите по р2р из апликухи? Нашару
Нема карт? Так замастырьте виртуалку в апликухе, 5 мин
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2166
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|