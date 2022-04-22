с Найкр. до 100К/мес. (в тарифах ИБ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 18:08
Re: Акордбанк
Додано: Суб 09 кві, 2022 05:31
Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21
Додано: Нед 17 кві, 2022 07:05
Интересно, а как-то в интернет-банке (веб или мобильном) можно проверить, отключено СМС-уведомление или нет?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:40
Re: Акордбанк
Пробивают днище. Несчастные 8.5к грн не могут закончившегося депозита выдать. Сначала заставили писать заявление на имя начотделения, где указать причину, почему я забираю депозит (триста лет не писал столько от руки). Формулировка «з особистих причин» их устроила, хоть на этом спасибо. А теперь я уже второй час тусуюсь в отделении, жду пока какая-то «служба» даст добро мне выдать эти несчастные 8.5 тысяч… И по словам девочки «быстро не будет». Пусть уже помирает скорее.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:49
А чо не отправите по р2р из апликухи? Нашару
Нема карт? Так замастырьте виртуалку в апликухе, 5 мин
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:08
Re: Акордбанк
Вообще не открывал там карт, не хотел заморачиваться.
История кончилась феерично. Девочка на втором часу заподозрила неладное и стала звонить в «службу». Там сказали ответа сегодня не ждать, я уже начал гуглить горячую линию НБУ, но тут в разговоре проскочило слово «досрочно». Я высунулся из-за монитора и спросил, а за каким хреном досрочное, если депозит кончился вчера и не пролонгируется? Девочка повисла. Дама из-за соседнего стола прибежала на помощь, и выяснилось, что мое желание «забрать депозит» почему-то протрактовали как «забрать ДОСРОЧНО», при этом в программе депозит уже светился на техсчете готовым к выдаче. В общем, час с небольшим времени в известный женский орган. Пожалуй, больше сюда не пойду.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:00
Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
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