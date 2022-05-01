с Найкр. до 100К/мес. (в тарифах ИБ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 18:08
Re: Акордбанк
Додано: Суб 09 кві, 2022 05:31
Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21
Додано: Нед 17 кві, 2022 07:05
Интересно, а как-то в интернет-банке (веб или мобильном) можно проверить, отключено СМС-уведомление или нет?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:40
Re: Акордбанк
Пробивают днище. Несчастные 8.5к грн не могут закончившегося депозита выдать. Сначала заставили писать заявление на имя начотделения, где указать причину, почему я забираю депозит (триста лет не писал столько от руки). Формулировка «з особистих причин» их устроила, хоть на этом спасибо. А теперь я уже второй час тусуюсь в отделении, жду пока какая-то «служба» даст добро мне выдать эти несчастные 8.5 тысяч… И по словам девочки «быстро не будет». Пусть уже помирает скорее.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:49
А чо не отправите по р2р из апликухи? Нашару
Нема карт? Так замастырьте виртуалку в апликухе, 5 мин
Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:08
Re: Акордбанк
Вообще не открывал там карт, не хотел заморачиваться.
История кончилась феерично. Девочка на втором часу заподозрила неладное и стала звонить в «службу». Там сказали ответа сегодня не ждать, я уже начал гуглить горячую линию НБУ, но тут в разговоре проскочило слово «досрочно». Я высунулся из-за монитора и спросил, а за каким хреном досрочное, если депозит кончился вчера и не пролонгируется? Девочка повисла. Дама из-за соседнего стола прибежала на помощь, и выяснилось, что мое желание «забрать депозит» почему-то протрактовали как «забрать ДОСРОЧНО», при этом в программе депозит уже светился на техсчете готовым к выдаче. В общем, час с небольшим времени в известный женский орган. Пожалуй, больше сюда не пойду.
Додано: Нед 01 тра, 2022 06:35
Прохання допомогти з категоріями кешбеку на травень.Бажано скріншот до моменту вибору.
Дякую!
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:08
Re: Акордбанк
Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%
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